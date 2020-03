Palmeiras unifica numeração para 2020, e Luan Silva fica com a 9

O Palmeiras decidiu unificar a numeração de seus jogadores para o restante da temporada. Na nova lista, divulgada oficialmente pelo clube alviverde na tarde desta sexta-feira, o jovem atacante Luan Silva, que ainda não chegou a estrear, ganhou a camisa número 9.

Emprestado pelo Vitória-BA, Luan Silva foi atrapalhado por lesões e ainda não conseguiu disputar sua primeira partida pelo Palmeiras. Quando enfim entrar em campo, o jovem que vem se destacando durante os treinamentos estará trajado com a camisa número 9.

O goleiro Weverton, que habitualmente usava a camisa 21, agora ficará com a 1. Na lista unificada publicada pelo Palmeiras, as únicas exceções são Jailson e Vinícius, que seguirão com números específicos para a Copa Libertadores (que impõe numeração de 1 a 30) e para as outras competições.

Às 17 horas (de Brasília) deste sábado, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para enfrentar a Ferroviária, no Allianz Parque. Contra o time de Araraquara, Luan Silva, novo dono da camisa 9, pode finalmente estrear pelo clube alviverde.

Confira a numeração unificada no Palmeiras para 2020:

1. Weverton

2. Marcos Rocha

3. Emerson Santos

4. Vitor Hugo

5. Patrick de Paula

6. Diogo Barbosa

7. Dudu

8. Zé Rafael

9. Luan Silva

10. Luiz Adriano

11. Rony

12. Mayke

13. Luan

14. Gustavo Scarpa

15. Gustavo Gomez

16. Lucas Esteves

17. Matias Viña

18. Ramires

19. Bruno Henrique

20. Lucas Lima

21. Wesley

22. Jailson*

23. Rafael Veiga

24. Vinicius*

25. Gabriel Menino

26. Victor Luis

27. Gabriel Veron

28. Alan

29. Willian

30. Felipe Melo

38. Ivan Angulo

*Em torneios além da Copa Libertadores

42. Jailson

72. Vinicius

