Palmeiras treina no Allianz com apoio da torcida e Luxemburgo faz mistério

Nesta quarta-feira, o Palmeiras realizou o último treino antes de enfrentar o Guarani, na quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. A atividade aconteceu no palco da partida e contou com a presença da torcida, que pôde acompanhar de perto o trabalho comandado por Vanderlei Luxemburgo. Ao todo, 2.700 palmeirenses estiveram no estádio.

O treinador do Verdão promoveu uma atividade em campo reduzido, dividindo duas equipes com 11 jogadores. No entanto, Luxemburgo não montou um time titular, impossibilitando que a imprensa identificasse a equipe que enfrentará o Guarani.

Os desfalques certos para a partida são os laterais-direitos Marcos Rocha e Mayke, que se recuperam de lesões. Dessa forma, Luxemburgo deve improvisar Gabriel Menino na posição. O volante de origem já avia atuado na lateral no segundo tempo contra o Mirassol.

Além disso, Patrick de Paula e Ramires não apareceram no gramado do Allianz Parque e devem ser desfalques para a partida contra o Bugre. Caso não possam atuar na quinta-feira, Luxemburgo deve armar a dupla de volantes com Bruno Henrique e Zé Rafael.

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o jogo contra o Guarani é: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Matías Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael, Dudu, Lucas Lima, Willian e Luiz Adriano.

Por conta da forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo nesta tarde, a comissão técnica do Palmeiras teve que encerrar o treino antes do que havia sido programado.

Depois da única derrota do Palmeiras no estadual, para o Red Bull Bragantino, a equipe se recuperou e pode emendar uma sequência de três vitórias caso derrote o Guarani, nesta quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. No momento, o Alviverde ocupa a segunda colocação do grupo B, com 13 pontos somados.