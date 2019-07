Palmeiras treina e Vitor Hugo e Henrique Dourado vão à Academia de Futebol

O zagueiro Vitor Hugo e o centroavante Henrique Dourado foram as novidades do dia do Palmeiras, nesta quinta-feira. Apesar de a dupla ainda não ter sido oficialmente anunciada pelo clube, os dois atletas estiveram na Academia de Futebol nesta tarde.

Ambos passaram por avaliações físicas. O anúncio dos acertos depende apenas da troca de documentação com os clubes: Fiorentina, no caso do defensor, e Henan Jianye, do artilheiro. Assim, o acordo pode ser oficialmente confirmado pelo clube ainda nesta quinta.

Ainda sem os dois reforços, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou treino no gramado um dia após a folga concedida a todo o elenco. Para enfrentar o Vasco neste sábado, às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, Felipe Melo é o único desfalque certo, suspenso com três cartões amarelos.

Não está definido, porém, se Felipão precisará poupar mais jogadores em virtude da condição física dos mesmos. Será a primeira partida do alviverde como mandante após viagens em sequência para Porto Alegre, Fortaleza e Mendoza, na Argentina.

