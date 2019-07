Palmeiras treina com reforço de Diogo Barbosa antes de amistoso

Diogo Barbosa foi a principal novidade do Palmeiras na Academia de Futebol, no treino desta terça-feira, véspera do amistoso contra o Guarani. O lateral-esquerdo havia perdido a atividade anterior para realizar trabalhos individualizados por conta de uma pancada sofrida no jogo-treino contra o Oeste.

O atacante Ivan Angulo, que também perdeu o treino de segunda-feira, seguiu de fora sem poder ser utilizado. No caso do colombiano, recentemente promovido ao profissional, o trauma aconteceu na última sexta-feira.

Na quarta-feira, o Verdão realizará um amistoso diante do Guarani, às 19h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP. A volta oficial será no dia 10, contra o Internacional, às 21h30, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Antes, porém, a comissão técnica ainda fará observações do elenco em jogo-treino contra o Operário-PR, na quinta-feira, na Academia de Futebol. O duelo servirá como teste para os jogadores que não encararem o Guarani.

