Palmeiras treina antes de decisão na Libertadores; veja provável escalação

O Palmeiras fez seu último treinamento antes do duelo decisivo diante do Godoy Cruz na tarde desta segunda-feira. Com o retorno dos titulares no gramado da Academia de Futebol, Luiz Felipe Scolari preparou a equipe para o confronto de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, marcado para esta terça-feira, ás 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Após mandar a campo apenas três jogadores considerados titulares na partida contra o Vasco, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Verdão já havia realizado uma atividade totalmente fechada à imprensa no último domingo. Mesmo com apenas 10 minutos do treino desta segunda-feira liberados para os jornalistas, foi possível ver todos os jogadores em campo, inclusive Vitor Hugo e Henrique Dourado, que sequer foram anunciados.

O único desfalque fica por conta de Ramires. Com dores no músculo adutor da coxa direita, o volante foi ausência no treinamento e segue fora sem período estipulado pelo clube para retornar aos gramados. Assim, Felipão deve escalar força máxima para o duelo.

Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas Lima brigam por uma vaga para atuar centralizado na segunda linha de meio-campistas, com leve vantagem para o primeiro. Decisivo na Argentina, Borja está à frente de Deyverson e deve iniciar a partida.

Um provável Palmeiras para o duelo decisivo da principal competições de clubes da América do Sul tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Raphael Veiga (Scarpa ou Lucas Lima); Dudu, Willian e Borja (Deyverson).

Após empate por 2 a 2 na Argentina, o Verdão avança em caso de um simples triunfo ou até mesmo com uma nova igualdade desde que não sofra dois gols.

*Especial para a Gazeta Esportiva