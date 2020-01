Palmeiras toma susto, mas vence o União-MT na estreia da Copinha

Nesta quinta-feira, o Palmeiras não teve vida fácil na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, porém derrotou o União-MT por 3 a 1, de virada, em Araraquara. Pablo marcou para a equipe de Rondonópolis na primeira etapa e Henri, Danilo, Gabriel Silva garantiram o triunfo do Alviverde no segundo tempo.

Com a vitória, o Palmeiras chegou à segunda posição do grupo 17, já que a Ferroviária venceu o Petrolina-PE por 3 a 0. Na próxima rodada, o Verdão terá pela frente a equipe pernambucana, no domingo, às 16h.

O Palmeiras não conta com as presenças do lateral-esquerdo Lucas Esteves e dos meias Gabriel Menino, Alan e Gabriel Verón. Apesar de terem idade para a disputa da Copinha, os quatro atletas participarão da pré-temporada da equipe profissional, já que o clube tem o objetivo de utilizar mais jogadores da base em 2020.

O jogo – Apesar de dominar as principais ações da partida após o apito inicial, o Palmeiras viu o União abrir o placar aos dez minutos. Gabriel bateu escanteio pela esquerda, a bola passou pelos defensores do Verdão e ficou oferecida para Pablo, que finalizou de primeira no canto esquerdo para marcar.

Atrás no placar, o Palmeiras lançou-se ao ataque e levou perigo em algumas chegadas. Primeiro, Marcelinho contou com desvio na zaga e finalizou para defesa do goleiro Evandro, que depois ainda parou o chute de fora da área de Danilo. Antes do final da etapa inicial, Gabriel Silva ainda perdeu grande oportunidade ao finalizar e ver o arqueiro do União defender e mandar para escanteio.

O Palmeiras chegou ao empate logo aos dois minutos do segundo tempo. Após escanteio curto pela esquerda, Nogueira cruzou com precisão para Henri, que testou para o chão. A bola quicou e entrou no ângulo direito.

Embalado após deixar tudo igual, o Verdão conseguiu a virada apenas três minutos depois com um belo gol. Em cobrança de falta próxima à bandeirinha de escanteio pela direita, Danilo mandou direto, no ângulo oposto.

Depois do ritmo abaixar, o Palmeiras pouco criou, porém conseguiu ampliar o placar aos 36 minutos. Ramon lançou Gabriel Silva por cima da zaga e o atacante foi derrubado com um carrinho. O próprio Gabriel Silva foi para a cobrança e deslocou o goleiro, chutando no canto esquerdo para fazer o terceiro.

Já nos acréscimos, o Palmeiras teve a oportunidade de transformar a vitória em goleada com o pênalti sofrido por Lucas Cordeiro. O atacante foi para a cobrança e o goleiro Evandro pulou no canto direito para defender.