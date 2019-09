Palmeiras tenta repetir feito do primeiro turno nos próximos adversários

Se tomar como base o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem motivos para acreditar na continuação do caminho de vitórias nos cinco próximos compromissos. Isso porque a equipe não perdeu nenhum dos primeiros jogos da competição, que se repetirão a partir de agora no segundo turno, com um aproveitamento de 86,6%.

O primeiro alvo foi o Fortaleza, do então treinador Rogério Ceni. Na ocasião, o atual campeão do Brasileiro venceu em casa por 4 a 0, com gols marcados por Zé Rafael (dois), Marcos Rocha e Bruno Henrique. Depois, o único compromisso no qual o alviverde não saiu vitorioso entre os cinco primeiros adversários foi contra o CSA.

Os comandados de Luiz Felipe Scolari, então técnico do Palmeiras, foram até Maceió e apenas empataram por 1 a 1, com gol de Raphael Veiga. No entanto, é válido lembrar que, para esse jogo, Felipão promoveu um rodízio, com entrada de jogadores pouco utilizados, como a dupla de zaga considerada reserva (Dracena e Antonio Carlos), além de Moisés, Thiago Santos, Lucas Lima e Hyoran.

Depois, foram três vitórias seguidas, contra Internacional, Atlético-MG e Santos. A equipe paulista venceu o Colorado em casa, por 1 a 0, com gol marcado por Deyverson, enquanto derrotou o Galo em Minas Gerais por 2 a 0 com dois tentos do volante Bruno Henrique.

Para fechar o ótimo início da equipe, o Santos foi o alvo, também no Allianz Parque, mas por uma goleada: 4 a 0. Os gols foram marcados por Gustavo Gómez, Deyverson, Raphael Veiga e Hyoran, com o Palmeiras liderando a competição e em uma série invicta – depois, foram mais quatro vitórias até a pausa da Copa América.

O rendimento do Palmeiras no Campeonato Brasileiro caiu apenas após esse período. Na competição, foram duas derrotas e quatro empates, até a chegada do técnico Mano Menezes, no último dia 3 de setembro, lembrando que a equipe foi eliminada de Copa do Brasil e Libertadores neste período. Desde a chegada do treinador, são três vitórias em três jogos. O Palmeiras é o atual segundo colocado, com 39 pontos, três atrás do Flamengo.

