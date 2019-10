Palmeiras tenta manter marcas positivas contra o Athletico-PR

Visando se manter vivo na briga pelo título do Brasileirão, o Palmeiras visita o Athletico-PR na noite deste domingo. A seu favor, o Verdão conta com um retrospecto positivo diante dos paranaenses, além de defender uma série de vitórias consecutivas.

Ao longo da história, o Palmeiras enfrentou o Furacão em 56 oportunidades, somando 28 vitórias, 17 empates e 11 derrotas. O Verdão marcou 82 gols e sofreu 59.

Raphael Veiga espera por mais oportunidades com Mano Menezes

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

No histórico recente, a equipe alviverde também acumula bons resultados, com uma sequência de três vitórias consecutivas. Todos os confrontos foram em partidas do Brasileirão. Em 2018, o Palmeiras venceu por 3 a 1 na Arena da Baixada e por 2 a 0 no Allianz Parque. Na atual edição do campeonato, o time venceu em casa por 1 a 0 no primeiro turno, quando ainda era comandado por Felipão.

Agora com Mano Menezes, o Verdão luta para encurtar a distância para o líder Flamengo, que atualmente é de oito pontos. O Rubro-Negro também entra em campo neste domingo, no clássico contra o Fluminense.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com