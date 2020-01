Palmeiras tenta contratação de jovem lateral esquerdo do Nacional

Interessado em reforçar a lateral esquerda, o Palmeiras tenta a contratação do uruguaio Matias Viña. Com apenas 22 anos de idade, o jovem se destacou pelo tradicional Nacional de Montevidéu e já foi até convocado para defender a seleção principal de seu país.

De acordo com informações publicadas pelo El País, um dos principais jornais do Uruguai, Viña tem boas chances de seguir sua promissora carreira pelo Palmeiras. Segundo o periódico, o Palmeiras está em vantagem sobre o Milan e o Crystal Palace na disputa para trazer o ala.

No começo da temporada, o técnico Vanderlei Luxemburgo vem escalando Victor Luis como titular da lateral esquerda palmeirense. Diogo Barbosa e o jovem Lucas Esteves, recentemente promovido ao time principal, completam as alternativas do treinador para a posição.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O modelo proposto pelo Palmeiras é mais atraente em relação ao apresentado pelo Milan, principal concorrente. Enquanto o time alviverde quer Viña em definitivo, o clube italiano deseja trazer o lateral por empréstimo e, a depender do desempenho, exercer a opção de compra.

Com sete pontos ganhos, dois a menos que o Santo André, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela quarta rodada do torneio, o time alviverde pega o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid.