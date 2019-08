Palmeiras tem quatro jogadores pendurados para encarar o Bahia

Na busca para se reaproximar da liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Bahia no Allianz Parque, neste domingo, às 16 horas (de Brasília). O Verdão chega para o jogo sem um de seus principais atletas, o zagueiro Gustavo Gómez, mas esta não é a única preocupação de Felipão. Afinal, Diogo Barbosa, Zé Rafael, Deyverson e Antônio Carlos estão pendurados.

Ainda que nem todos os atletas com dois cartões amarelos sejam titulares da equipe do Palmeiras, eles têm entrado com frequências nas partidas e podem ser consideradas peças importantes para Felipão.

A preocupação também se deve ao desafio do Verdão na próxima rodada, que é o duelo contra o Grêmio em Porto Alegre. O jogo ocorre no dia 17 de agosto, três dias antes do jogo entre as equipes pelas quartas de final da Libertadores, o que pode implicar na escalação do time reserva.

Atualmente, o Palmeiras é vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, quatro atrás do Santos. A equipe de Felipão está invicta como mandante na competição, e busca manter o retrospecto diante do Bahia.