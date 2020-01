Palmeiras tem interesse na contratação de Rony

O Palmeiras vai entrar na briga para a contratação do atacante Rony. De acordo com a Fox Sports, o presidente Maurício Galiotte confirmou que o clube trabalha para contratar o atleta, apesar da dificuldade da negociação.

O principal concorrente do Verdão é o Corinthians, que também já buscou informações para tentar a contratação do atacante. O valor da multa rescisória é de 12 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões).

Se confirmado o negócio, Rony seria o primeiro reforço em 2020 para o elenco de Vanderlei Luxemburgo. O Verdão virou o ano sem buscar jogadores no mercado, com discurso de dar mais oportunidades às joias da base. O atacante, entretanto, é visto como uma contratação pontual, que chegaria para jogar.

Atacante de beirada, Rony tem características que agrada a comissão técnica palmeirense. O jogador oferece velocidade pelos lados, aliada ao drible e bom poder de finalização. Com isso, pode ser uma peça importante para dividir responsabilidades com Dudu no setor ofensivo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Para dar folga ao caixa e fazer investimentos mais certeiros no mercado, o Palmeiras já encaminhou a saída de três atletas. Deyverson se despediu do clube e vai por empréstimo ao Getafe, com cláusula de compra caso cumpra metas.

Outros dois que devem deixar o Verdão são Matheus Fernandes e Gustavo Scarpa. O meia tem proposta do Almería, da segunda divisão da Espanha. Já o volante está perto de ser comprado pelo Barcelona, por cerca de R$ 32 milhões.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com