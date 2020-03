Palmeiras tem grande aproveitamento em estreias na Copa Libertadores

O Palmeiras estreia na Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília). O Verdão encara o Tigre, da Argentina, no Estádio Monumental Victoria, pela abertura do Grupo B. E os torcedores da equipe alviverde têm um motivo para acreditar na vitória, já que o clube tem um bom retrospecto nas primeiras rodadas do torneio continental.

Entre as 19 participações da equipe na Libertadores, o Palmeiras estreou com vitória em 14 delas, além de ter empatado três vezes e perdido em apenas duas oportunidades. Os resultados dão ao Verdão um aproveitamento de 78,94%.

A última derrota do time alviverde no primeiro jogo da competição continental foi na edição de 1974. Na ocasião, o clube palestrino foi derrotado para o rival São Paulo por 2 a 0, no Morumbi. Antes, o Verdão havia perdido pelo mesmo placar para o Fluminense, no Pacaembu.

No ano passado, o Palmeiras foi ao Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia, e venceu o Júnior Barranquilla por 2 a 0, com gols de Marcos Rocha e Gustavo Scarpa. Depois, o Verdão acabou eliminado para o Grêmio nas quartas de final.

Além do Tigre, Guaraní, do Paraguai, e Bolívar, da Bolívia, compõem a chave do time comandado por Vanderlei Luxemburgo na Copa Libertadores.

Confira todas as estreias do Palmeiras na Libertadores:

1961 – Independiente (ARG) 0 x 2 Palmeiras

1968 – Náutico 1 x 3 Palmeiras

1971 – Palmeiras 0 x 2 Fluminense

1973 – Palmeiras 3 x 2 Botafogo

1974 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras

1979 – Alianza Lima (PER) 2 x 4 Palmeiras

1994 – Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro

1995 – Palmeiras 3 x 2 Grêmio

1999 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians

2000 – Palmeiras 4 x 0 The Strongest (BOL)

2001 – Palmeiras 2 x 1 Universidad de Chile (CHI)

2005 – Tacuary (PAR) 2 x 2 Palmeiras

2006 – Palmeiras 2 x 0 Deportivo Táchira (VEN)

2009 – Palmeiras 5 x 1 Real Potosí (BOL)

2013 – Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal (PER)

2016 – River Plate (URU) 2 x 2 Palmeiras

2017 – Atlético Tucumán (ARG) 1 x 1 Palmeiras

2018 – Júnior Barranquilla (COL) 0 x 3 Palmeiras

2019 – Júnior Barranquilla (COL) 0 x 2 Palmeiras

