Palmeiras tem apenas um lateral de ofício para restante da temporada; veja números

O elenco do Palmeiras é um dos mais recheados do país. São 32 jogadores à disposição de Luis Felipe Scolari, que se divide em rodízios para a disputa de duas competições, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. No entanto, após a lesão de Mayke constatada no último domingo, o clube conta com apenas um lateral-direito de ofício: o camisa 2 Marcos Rocha.

Mayke se lesionou no tendão do músculo adutor da coxa direita no empate contra o Grêmio e precisou ser substituído. O clube não deu um período de recuperação para o atleta, mas, como optou por cirurgia, estima-se que ele não atue mais na temporada. Marcos Rocha é o titular de Felipão e soma bons números, mas a baixa de Mayke é importante, já que ele também fazia uma boa temporada.

Marcos Rocha x Mayke

Marcos Rocha já realizou 26 partidas como titular na temporada, contando Campeonato Paulista (sete), Copa do Brasil (dois), Libertadores (cinco) e Brasileiro (12) e, portanto, é considerado o titular da equipe de Felipão. São 16 vitórias, sete empates e apenas três derrotas (contra San Lorenzo, Internacional e Ceará), o que dá um aproveitamento de 70,5%.

Mayke revezou muito com o companheiro no Paulistão e jogou metade dos jogos da Copa do Brasil (dois), tendo entrado como titular em 16 partidas da temporada em todas as competições que disputa. Foram nove vitórias, seis empates e apenas uma derrota, para o Corinthians no Campeonato Paulista. O aproveitamento do camisa 12 é de 68,75%.

Já na Libertadores, Mayke tem 100% de aproveitamento. Ele entrou em três partidas, contra Junior Barranquilla, Melgar e San Lorenzo, com placares elásticos nos dois primeiros (3 a 0 e 4 a 0) e uma vitória simples no último (1 a 0). Nos outros jogos da disputa, Marcos Rocha foi o titular e tem no currículo a única derrota do Verdão na competição, o 1 a 0 contra o San Lorenzo. Porém, o camisa 2 soma três vitórias e um empate (2 a 0 contra Junior, 3 a 0 contra Melgar e 2 a 2 e 4 a 0 sobre o Godoy Cruz).

Já no Campeonato Brasileiro, Mayke entrou em apenas duas partidas como titular, nos empates contra CSA e Grêmio, este último quando se lesionou. Marcos Rocha entrou em todas as outras partidas, exceto no empate contra o Vasco, na 12ª rodada, quando Jean foi o titular.

Outra opção

A outra escolha de Felipão para a lateral-direita é Jean. Volante de origem, ele já atuou na posição e até de ponta, e é a “única” opção do técnico caso queira poupar Marcos Rocha de algum dos jogos. Fabiano era a outra possibilidade, porém ele foi emprestado para o Boavista, de Portugal, em negócio confirmado na última segunda-feira.