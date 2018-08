Palmeiras supera o Flamengo e apresenta Gustavo Gómez

Um zagueiro multicampeão por onde passou e capitão da seleção paraguaia. Assim foi anunciada pelo gerente Cicero Souza a chegada de Gustavo Gómez, apresentado nesta terça-feira como novo reforço do Palmeiras, que superou o interesse do Flamengo pelo defensor.

“Tive conversas com algumas equipes, como o Flamengo. Mas estive conversando com a diretoria do Palmeiras, que me falou do projeto do clube. Vi que a estrutura aqui é realmente surpreendente, estou aqui e vejo que tudo é incrível. Estou muito feliz”, afirmou o atleta.

Além do Flamengo, Gómez esteve na mira de Corinthians e Boca Juniors. Pelo clube argentino, chegou a realizar exames médicos, mas não entrou em acordo salarial. Assim como Nicolás Freire, o paraguaio chega ao Maior Campeão do Brasil por empréstimo sem custos. No entanto, caso ele atinja o número de jogos estipulado em contrato, o Verdão terá obrigação de comprá-lo por 4,5 milhões de euros, na metade de 2019.

Já inscrito na Libertadores, Gustavo Gómez não poderá jogar a Copa do Brasil, pois não chegou a tempo de ser regularizado para o torneio. Ele era alvo do Verdão desde o início da temporada, mas à princípio, o Milan topava apenas negociá-lo em definitivo. Com apenas uma partida pelos rossoneri em 2018, porém, o clube italiano aceitou cedê-lo por empréstimo.

“Na primeira temporada no Milan joguei 19 jogos, mas na última não tive oportunidades de atuar em muitas partidas. Acredito que é porque chegaram jogadores importantes, como Bonucci. Mas por sorte segui como titular na seleção, não foi um ano sem jogar”, completou o companheiro de zaga de Balbuena no time do Paraguai.

“O Balbuena é um amigo meu, além de companheiro. Falei com ele, me falou muito da cidade, do clube, que é muito bem visto no Brasil e no mundo. Me disse que tem muitos jogos no ano. Tem de estar bem fisicamente. Me deu conselhos sobre a cidade, coisas de amigo”, completou.

Revelado pelo Libertad, em 2012, o zagueiro teve passagem de destaque pelo Lanús antes de se transferir para o Milan, por 8.5 milhões de euros, em agosto de 2016. Convocado pelo ex-lateral direito Arce, Gustavo Gomez disputou como titular os últimos jogos do Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.