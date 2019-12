Palmeiras se reúne com Sampaoli e aguarda resposta do argentino

O Palmeiras se reuniu na tarde desta quinta-feira com Jorge Sampaoli, no Rio de Janeiro, e fez uma proposta oficial pelo treinador. A diretoria alviverde espera resposta do argentino, que se desligou do Santos na última terça-feira.

No primeiro contato, feito ainda por intermediários de Sampaoli, os salários pedidos pelo técnico para ele e sua comissão não agradaram o Verdão. Em encontro nesta quinta, a diretoria alviverde conversou mais a fundo com o argentino e aguarda sinal positivo para definir sua comissão técnica.

Jorge Sampaoli conduziu o Santos ao vice-campeonato brasileiro e tinha contrato até o final de 2020, mas resolveu deixar o clube alvinegro em meio a desentendimentos com a diretoria em um episódio que pode terminar na Justiça. No time praiano, foram 35 vitórias, 15 empates e 15 derrotas.

No Palmeiras, se aceitar a proposta, Sampaoli terá poder financeiro para montar um elenco em condições de ser protagonista e brigar por títulos, algo que sentia falta no Santos. Por outro lado, enfrentará um ambiente de maior cobrança e sem a mesma estabilidade que desfrutava no litoral.

No técnico argentino, o Palmeiras vê a solução para proporcionar a mudança de estilo idealizada por Galiotte após as recentes passagens dos pragmáticos Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes. A chegada de Sampaoli, conhecido por atuar de forma ofensiva, deve acalmar torcedores e conselheiros.

Além da negociação com o treinador argentino, o Palmeiras já anunciou a contratação do diretor de futebol Anderson Barros, ex-Botafogo.

