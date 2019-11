Palmeiras se reapresenta na Academia com desfalques em campo

Com desfalques, o Palmeiras se reapresentou na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para o jogo contra o Grêmio, no domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob os olhares de Mano Menezes, Sidnei Lobo comandou uma atividade em campo reduzido, dividida em duas partes. A primeira realizada com todo o elenco à disposição e a segunda apenas com os atletas que não atuaram no empate contra o Bahia, no último final de semana.

Desfalque em Salvador, o volante Felipe Melo ficou apenas na parte interna do centro de treinamento, tratando de um edema na panturrilha esquerda. Em conversa com a TV Gazeta, Mano revelou que espera o meio-campista em condições de jogo apenas daqui duas semanas.

Gustavo Gómez atuou nesta terça com a camisa da seleção paraguaia, é esperado para os trabalhos de quinta-feira e não deve ser problema para o duelo contra os gaúchos.

Ainda com dores na coxa direita, Luiz Adriano fez trabalhos separados na academia e no gramado, se recuperando de sua lesão. Apesar da ausência, o treinador palmeirense deve contar com o retorno do atacante, que não joga desde o dia 8 de novembro, no próximo compromisso.

Diante do seu torcedor, o Verdão vai precisar de um triunfo contra o Grêmio para que o Flamengo não seja campeão brasileiro com quatro rodadas de antecedência.