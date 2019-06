Palmeiras se aproxima da segunda maior série invicta do Brasileirão

O Palmeiras não sabe o que é perder há 30 jogos no Campeonato Brasileiro. A atual série é a terceira maior da história, e o Verdão está de olho na segunda colocação, ocupada pelo Santa Cruz.

A equipe pernambucana, entre 1977 e 1978, conseguiu ficar 35 partidas sem derrotas pelo torneio nacional. Já o Botafogo, dono da maior série invicta da competição, ficou 42 confrontos sem perder, nos mesmos anos.

Rumo ao título da edição de 2018 do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acumulou 17 vitórias e seis empates. Nesta temporada, o time alviverde somou mais seis triunfos e uma igualdade (contando a partida contra o Botafogo, ainda não homologada pela CBF). No total, portanto, a equipe contabiliza 23 vitórias e mais sete empates.

O Palmeiras sofreu sua última derrota no Campeonato Brasileiro no dia 25 de julho de 2018, quando caiu por 1 a 0 diante do Fluminense, no Estádio do Maracanã. O resultado marcou o fim da passagem do técnico Roger Machado, posteriormente sucedido por Felipão.

Para estabelecer o novo recorde de invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o time dirigido por Felipão superou uma marca da antiga Academia de Futebol. Entre as edições de 1972 e 1973, ambas vencidas pelo clube alviverde, foram 26 jogos sem derrota (18 vitórias e oito empates).