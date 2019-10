Palmeiras reverte vantagem do São Paulo e ganha Copa do Brasil sub-17

O Palmeiras conquistou a versão sub-17 da Copa do Brasil durante a tarde desta quarta-feira. No Estádio do Pacaembu, o time alviverde conseguiu reverter a vantagem do São Paulo e garantiu o título nacional com um triunfo por 2 a 0 sobre o rival tricolor.

Na primeira partida da final, disputada no Estádio do Morumbi, o São Paulo saiu na frente ao ganhar do Palmeiras por 3 a 2. Assim, a equipe tricolor entrou em campo no Pacaembu com a possibilidade de jogar pelo empate, o que não foi suficiente para garantir o título.

O Palmeiras inaugurou o marcador na tarde desta quarta-feira logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Após passe errado da defesa são-paulina, Gabriel Veron tomou a bola, deu um belo corte em Luizão e bateu cruzado para acabar com a vantagem do adversário.

O time alviverde ainda teve tempo para aumentar a diferença dois minutos antes do fim da etapa inicial. Gabriel Silva recebeu de frente para a meta são-paulina e, mesmo de longe, resolveu arriscar para o gol. Young demorou a reagir e não conseguiu defender.

Precisando de um gol para levar a decisão aos pênaltis, o São Paulo teve a última oportunidade já nos acréscimos, quando Luizão ajeitou e Cachoeira chutou para fora. Assim, o Palmeiras soube como administrar a vantagem e assegurou o título da Copa do Brasil.