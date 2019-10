Palmeiras retoma trabalhos, e Mano pode repetir time ideal pela 1ª vez

Após folgar no início da semana, o Palmeiras inicia a preparação para enfrentar o Atlético-MG com um treinamento na Academia de Futebol durante a tarde desta terça-feira. Contra o time mineiro, o técnico Mano Menezes pode repetir seu time ideal pela primeira vez.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, o Palmeiras entrou em campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano. Na ocasião, Bruno Henrique marcou o gol da vitória no Allianz Parque.

Desde então, Mano Menezes não voltou a escalar os 11 jogadores desde o início. O treinador tinha condições de fazê-lo no duelo contra o Internacional, mas decidiu começar com Hyoran no lugar de Willian, desgastado pela sequência de partidas.

Mano tem a chance de escalar seu time ideal, mas, ironicamente, não poderá ficar no banco de reservas. Advertido com terceiro cartão amarelo no empate contra o Inter, ele precisa cumprir suspensão automática e deve ser substituído pelo auxiliar Sidnei Lobo.

O confronto entre Palmeiras e Atlético-MG, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, no Allianz Parque. O time alviverde tem 46 pontos (2ª colocação) e o adversário mineiro, 30 (10ª colocação).