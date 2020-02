Palmeiras renova contrato com Weverton até 2024

No início da noite desta sexta-feira, o Palmeiras anunciou a renovação de contrato do goleiro Weverton, de 32 anos. O arqueiro estendeu seu vínculo com o Alviverde, que ia até dezembro de 2022, ao fim de 2024.

“É um momento de muita alegria. Gratidão a Deus por essa oportunidade, primeiramente por vestir esta camisa e agora por renovar o contrato até 2024. Quero dizer à Família Palmeiras que é uma honra vestir esta camisa e será um prazer defender vocês em campo. Espero retribuir todo o carinho com grandes atuações e fechando o gol. Obrigado a todos vocês e continuaremos tendo alegrias daqui para a frente”, comentou o camisa 21.

No clube desde 2018, Weverton tem 95 jogos pelo Verdão, saindo 51 vezes do gramado sem levar gols. Com a camisa palmeirense, conquistou o título do Campeonato Brasileiro do mesmo ano, sendo peça fundamental no time.

O arqueiro fez história no Palmeiras com o título nacional, ficando nove jogos sem tomar, alcançando a segunda melhor meta do clube, atrás apenas de Zetti, que ficou 12 partidas, em 1987. Além disso, se tornou o primeiro acreano a levantar o caneco desde 1959.

Em 2020, Weverton conquistou a Copa Flórida com o Verdão e terá pela frente as disputas do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores.