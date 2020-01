Palmeiras rejeita oferta inicial do Barcelona por Matheus Fernandes

O Barcelona, de olho em Matheus Fernandes desde 2017, fez uma oferta inicial para contratar o meio-campista, já rejeitada pelo Palmeiras. Os dois clubes, porém, permanecem em contato para definir o futuro do meio-campista de apenas 21 anos de idade.

Em sua primeira oferta, o Barcelona ofereceu seis milhões de euros (R$ 27 milhões) por Matheus Fernandes, além de bônus por metas atingidas pelo atleta, modelo considerado insuficiente pelo Palmeiras para fechar a transferência, como publicou o Globoesporte.com.

Revelado pelo Botafogo, Matheus Fernandes estreou como profissional em 2016 e foi contratado pelo Palmeiras no final de 2018, com vínculo até dezembro de 2023. Apesar do status de promessa, ele disputou apenas 12 partidas no ano passado e marcou um gol.

Então jogador do Botafogo, o meio-campista chamou a atenção do Barcelona em julho de 2017, ainda no começo de sua trajetória como atleta profissional. O clube catalão, atento aos jovens talentos das principais ligas pelo mundo, voltou a procurar pelo volante, agora com proposta oficial.

Além de Matheus Fernandes, o Palmeiras tem no elenco os volantes Bruno Henrique, Felipe Melo, Gabriel Menino, Jean, Patrick de Paula e Ramires. Para 2020, o clube deseja evitar a sobreposição de muitos atletas da mesma função, o que aumenta a chance de um meio-campista ser negociado.

Interessado em contratar Matheus Fernandes, o Barcelona mantém boa relação com o Palmeiras. Na gestão do presidente Maurício Galiotte, por exemplo, o clube alviverde emprestou o jovem meia Vitinho e vendeu o zagueiro colombiano Yerry Mina aos catalães.