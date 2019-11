Palmeiras reencontra responsável por encerrar invencibilidade de um ano no Brasileirão

Depois de vencer com propriedade o São Paulo na última quarta-feira, o Palmeiras terá pela frente o Ceará, neste sábado, às 19h, no Allianz Parque. No primeiro turno, o Verdão visitou o Vozão, no Castelão, e foi derrotado por 2 a 0. Além do resultado negativo, o revés também representou a queda de uma grande invencibilidade do Alviverde no Campeonato Brasileiro.

A derrota para o Ceará aconteceu no dia 20 de julho, quase um ano depois do último revés do Palmeiras no Brasileirão. O Verdão não perdia uma partida na competição desde o dia 25 de julho de 2018, quando foi batido por 1 a 0 pelo Fluminense. O jogo contra o Tricolor das Laranjeiras, inclusive, foi o último de Roger Machado no comando do clube. O treinador foi demitido no dia seguinte.

Desde então, o Palmeiras construiu uma sequência de 33 partidas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. No fim de 2018, foram 17 vitórias e seis empates. Neste ano, o Alviverde venceu oito jogos e empatou outros dois antes de ser derrotado pelo Ceará.

O revés contra o Vozão foi determinante na fase negativa que o Palmeiras viveu neste Brasileirão. Isso porque foi o segundo jogo da sequência de sete partidas sem vencer do Verdão na competição. Antes de perder para o Ceará, o time havia empatado com o São Paulo.

A pressão sobre Felipão por melhores resultados e desempenho em campo passaram a aumentar a cada jogo e, após a derrota acachapante por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, o treinador foi demitido. Mano Menezes foi o escolhido pela diretoria para ser o novo técnico do Verdão, estreando com vitória sobre o Goiás, no Serra Dourada.

No momento, o Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 60 pontos somados. Depois de enfrentar o Ceará, neste sábado, o Verdão terá pela frente o Vasco, na quarta-feira que vem, em São Januário.