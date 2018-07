Palmeiras recusa uma nova proposta do futebol chinês por Dudu

O Palmeiras voltou a recusar, nesta terça-feira, uma proposta do Shandong Luneng, clube do futebol chinês, pelo futebol do atacante Dudu. Informações dão conta que a equipe chinesa enviou uma nova proposta pelo camisa 7 alviverde nesta terça-feira e ela foi prontamente recusada pelo Verdão.

Vale lembrar que o clube paulista já havia recusado uma investida chinesa no último final de semana. A primeira oferta do clube asiático era de 12 milhões de euros (R$ 54 milhões) nos cofres alviverdes além de um salário sedutor, algo que chegou a balançar com o craque palmeirense.

A decisão de não aceitar negociar um dos destaques do elenco parte do desejo do presidente Maurício Galiotte, que já deixou claro que não pretende perder o jogador. Vale ressaltar que nesta pausa para a Copa do Mundo o Palmeiras negociou o atacante Keno, que era considerado titular. Além disso, o centroavante Borja precisou passar por uma artroscopia no joelho e ficará de fora dos treinamentos da equipe pelas próximas seis semanas.

No início desta temporada, o Palmeiras já havia recusado uma oferta volumosa do clube chinês Changchun Yatai pelo atacante. Como forma de prestigiar o camisa 7, o Verdão renovou o contrato do atleta até o fim de 2022. Protagonista dos títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, ele acumula 49 gols em 198 jogos pelo clube.

Nesta terça-feira, Dudu participou normalmente do treinamento físico feito pelo Palmeiras no primeiro trabalho feito no Brasil após retornar da intertemporada realizada na América Central.