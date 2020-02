Palmeiras recebe o Guarani buscando embalar sequência de vitórias no Paulistão

Nesta quinta-feira, o Palmeiras terá pela frente o Guarani, às 21h30, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Será o segundo jogo do Verdão no Allianz Parque depois da implementação do gramado sintético.

Depois da única derrota do Palmeiras no estadual, para o Red Bull Bragantino, a equipe se recuperou e pode emendar uma sequência de três vitórias caso derrote o Guarani. No momento, o Alviverde ocupa a segunda colocação do grupo B, com 13 pontos somados.

O maior problema para Vanderlei Luxemburgo será a lateral-direita. Marcos Rocha ainda se recupera de um entorse no tornozelo direito, enquanto Mayke sofreu um um deslocamento do coxim do pé esquerdo. Dessa forma, a tendência é que Gabriel Menino seja improvisado na posição.

No restante da equipe, Luxemburgo tem apenas uma dúvida. O treinador ainda deve definir quem formará dupla de volantes com Zé Rafael. Bruno Henrique, que entrou bem na partida contra o Mirassol, deve atuar ao lado do camisa 8.

“Ainda está bem no começo, foram seis jogos no Paulista. O Luxemburgo está criando ainda uma filosofia, de quando perder a bola, recuperar o mais rápido possível. A gente está tentando assimilar isso o quanto antes. Com o decorrer da competição, a gente vai estar mais adaptado ao estilo de jogo dele”, pontuou Dudu.

Por outro lado, o Guarani está invicto há quatro rodadas e vive bom momento no Paulistão. A equipe lidera o grupo D, com nove pontos, um a mais do que o Corinthians. No último final de semana, o Bugre empatou em 1 a 1 com o Novorizontino, em Campinas.

O destaque do Guarani na competição é a dupla de ataque. Júnior Todinho e Rafael Costa são responsáveis por 60% dos gols marcados pelo time campineiro no estadual. Cada um balançou as redes três vezes. Uma das maiores preocupações do Bugre é o gramado sintético do Allianz Parque, porém os jogadores garantem que não vão se intimidar.

“Para ser sincero, eu conheço um pouco de society. Desde a minha infância, já joguei em society. Gostei de jogar. Vai ser um jogo difícil para as duas equipes. Tanto o Palmeiras está se adaptando, quanto nós que não jogamos ainda. Vai ser um jogo truncado. Vamos procurar ir lá, propor o jogo e ter a cabeça no lugar. Do mesmo jeito que vai ser para eles, vai ser para nós”, afirmou o lateral-esquerdo Bidu.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X GUARANI

Local: Estádio Allianz Parque, São Paulo, SP

Data: 20 de fevereiro de 2020 (quinta-feira)

Hora: 21h30 horas (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Furlan

Assistentes: Anderson José de Moraes e Gustavo Rodrigues de Oliveira

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael e Lucas Lima; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

GUARANI: Jefferson Paulino; Pablo Diogo, Romércio, Bruno Silva, Matheus Bidu; Deivid, Igor Henrique, Lucas, Lucas Crispim, Todinho e Rafael Costa.

Técnico: Thiago Carpini