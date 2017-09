Palmeiras protocola reclamação contra Leandro Vuaden na CBF

A atuação do árbitro Leandro Vuaden no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, registrado no último sábado, deixou a diretoria do Palmeiras insatisfeita. Nesta terça-feira, o clube alviverde protocolou reclamação oficial contra o juiz na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Após a partida disputada no Estádio Independência, o presidente Maurício Galiotte condenou a arbitragem de Vuaden. De acordo com o dirigente, o árbitro foi excessivamente rigoroso com o Palmeiras e adotou postura tolerante com o Atlético-MG.

Durante sua entrevista, Galiotte avisou que o Palmeiras oficializaria a representação contra o árbitro, algo que o clube cumpriu na tarde desta terça. Entre as reclamações do presidente, estão a falta de advertência aos atleticanos Valdivia e Fred, além de um suposto pênalti não marcado.

Leandro Vuaden expulsou o zagueiro Luan e o atacante Willian durante o empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG. Sem a dupla, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encara o Coritiba às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Estádio do Pacaembu, já que o Palestra Itália estará indisponível.

O elenco comandado pelo técnico Cuca retomou os trabalhos com um treinamento na tarde desta terça, na Academia de Futebol. A tendência é que o zagueiro Juninho assuma a condição de titular na zaga, enquanto no ataque o favorito para enfrentar o Coritiba é Dudu.