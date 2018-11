Palmeiras promove festa para comemorar títulos das categorias de base

Assim como o time profissional, que se sagrou decacampeão brasileiro no último domingo, as equipes de base do Palmeiras também soltaram o grito de campeão nas mais diversas categorias. E para comemorar, o clube promoveu uma festa de confraternização para atletas, familiares e funcionários na última segunda-feira, quando mais de 500 pessoas se reuniram no Restaurante Jardim Suspenso, na sede social do Verdão, para celebrar a temporada de sucesso.

Durante o evento de confraternização, o presidente reeleito no último sábado para o triênio 2019/2020/2021, Maurício Galiotte, acompanhado de João Paulo Sampaio, coordenador geral, e Marcelo Dedeschi, diretor da base, exaltaram a temporada e convidaram todos os treinadores do CFA para uma homenagem, junto com outros diretores do clube, como Paulo Buosi, Gilson Marques, Fabio Lucco, Roberto Silva.

“É um orgulho muito grande receber nossos atletas, familiares e profissionais neste momento de alegria e satisfação. Colocamos o Palmeiras como destaque no futebol, decacampeão brasileiro, e na base, disputando todos os títulos. Chegamos nesse patamar através de trabalho, esforço, dedicação e competência de todos”, disse Galiotte.

Em 2018, todas as categorias de base conquistaram ao menos um título, com destaque para o Mundial de Clubes sub-17, realizado na Espanha, o Brasileiro sub-20 e a Copa do Brasil sub-15. A equipe sub-20, inclusive, não compareceu à festa por estar concentrada para a final da Supercopa. No Campeonato Paulista, o Palmeiras chegou à decisão em todas as categorias.

“O Palmeiras tem os melhores atletas do Brasil em todas as categorias, do Profissional ao Sub-10. Só tenho a agradecer por vocês representarem o Palmeiras com tanta dedicação e orgulho. A base é um orgulho do palmeirense hoje”, completou o presidente.

Além da confraternização, ocorreu também a premiação dos melhores jogadores de cada categoria. Os vencedores de 2018 foram João Paulo Mendonça (Sub-10), Nicholas Lima (Sub-11), Endrick (Sub-12), Lucas Belluco (Sub-13), Matheus Matias (Sub-14), Jonathan (Sub-15), Gabriel Veron (Sub-16) e Fabrício (Sub-17). O sub-20 será premiado posteriormente.

