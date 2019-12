Palmeiras prepara campo com grama sintética na Academia de Futebol

O Palmeiras já inicia o planejamento para a próxima temporada, e uma das principais mudanças para 2020 é a instalação do gramado sintético no Allianz Parque. Pensando nisso, um dos campos da Academia de Futebol começa a ser preparado para a troca do piso.

Dessa forma, o elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo no ano que vem terá um campo específico à disposição para treinar com a grama sintética.

A troca do piso no Allianz Parque foi discutida internamente na reta final deste ano. O diretor de futebol Alexandre Mattos, o coordenador de fisioterapia Jomar Ottoni e o vice-presidente Alexandre Zanotta, além de um representante da WTorre, viajaram até a Holanda para se aprofundar no assunto em novembro.

A empresa contratada tem sede no país europeu e produz um tipo de grama sintética especial, considerada uma das mais avançadas do mundo.

A ideia de instalar o gramado sintético no Allianz Parque agrada tanto o Palmeiras quanto a WTorre. A mudança poderia diminuir significativamente o período necessário para readequar a arena ao futebol após eventos de outra natureza. Além disso, a construtora espera que o custo de manutenção também diminua.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com