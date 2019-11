Palmeiras pode poupar titulares contra o Vasco; meio-campo preocupa

O Palmeiras pode poupar alguns titulares na partida contra o Vasco, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Mano Menezes ficou preocupado com o desgaste físico durante a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará no último sábado, no Allianz Parque. O Verdão sentiu a sequência de jogos e foi pressionado pelos visitantes.

O maior alerta está no meio-campo, onde a exigência é maior, na visão do treinador. Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa foram os últimos titulares do setor.

“Temos que ter conversa transparante para os próximos jogos, avaliando bem quem tem condição. Quem tem desgaste grande, principalmente no meio-campo, onde há muita disputa e marcação precisa ser perto, vamos pensar e optaremos por atitude diferente (do que escalar força máxima)”, disse Mano.

O Palmeiras é o segundo colocado do Brasileirão, com 63 pontos. O Verdão venceu as últimas três partidas na competição.