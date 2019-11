Palmeiras pode chegar a 85 pontos, e Fla depende de quatro vitórias

O empate por 1 a 1 contra o Corinthians, registrado na noite de sábado, diminuiu significativamente as chances do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Com o resultado do Derby disputado no Pacaembu, o Flamengo precisa de mais quatro vitórias para garantir o título.

Hoje com 67 pontos, o Palmeiras pode chegar, no máximo, a 85. Para isso, o time alviverde precisaria ganhar seus próximos seis jogos, contra Bahia (visitante), Grêmio (mandante), Fluminense (visitante), Flamengo (mandante), Goiás (mandante) e Cruzeiro (visitante).

O Flamengo, atualmente com 74 pontos, chegaria aos 86 pontos com mais quatro vitórias nas últimas sete rodadas e, assim, garantiria o título. Na reta final, o time rubro-negro enfrenta Bahia (mandante), Grêmio (visitante), Vasco (mandante), Ceará (mandante), Palmeiras (visitante), Avaí (mandante) e Santos (visitante).

O título brasileiro, portanto, pode ser garantido pelo Flamengo no jogo contra o Ceará, com início previsto para as 21h30 (de Brasília) de 27 de novembro, no Estádio do Maracanã. No sábado anterior, dia 23, o time rubro-negro decide a Copa Libertadores contra o River Plate, em Lima.

