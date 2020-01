Palmeiras perde para a Ferroviária e termina como vice do grupo na Copinha

Nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras foi derrotado pela Ferroviária por 1 a 0 em Araraquara. Com a classificação garantida, o Verdão perdeu a chance de terminar em primeiro do grupo.

Com o resultado, o Palmeiras encerra a fase de grupos no segundo lugar do Grupo 17 com 6 pontos. Quem termina na primeira colocação é a Ferroviária com 9. Completam o grupo os eliminados União Rondonópolis, em terceiro, e o Petrolina, na lanterna.

Como terminou na segunda colocação, o Verdão encara o Sertãozinho, que terminou em primeiro no Grupo 18, na próxima fase. Por outro lado, a Ferroviária enfrenta o Goiás, segundo colocado na outra chave.

O jogo

A primeira etapa começou muito equilibrada em Araraquara, com muita disputa no meio-campo, mas poucas finalizações, apesar de boa intensidade dos dois lados.

Na primeira chegada de perigo, entretanto, a Ferrinha tratou de abrir o placar na Fonte Luminosa. Em contra-ataque rápido, Jhoninha achou Claudinho pela esquerda, que avançou e cruzou para David. O centroavante girou sobre a marcação e bateu firme para colocar o time da cidade sede em vantagem.

Atrás do placar, o Palmeiras tentou responder rápido e as principais chances saíram nos pés do camisa 10 Gabriel Silva. Ainda assim, o Verdão não conseguiu o empate, graças ao goleiro Leo Wall e a falta de pontaria dos atacantes palmeirenses.

Na segunda etapa, o Palmeiras corria atrás do placar e tinha a posse de bola, mas pouco conseguiu produzir no ataque. O Verdão trocava passes na intermediária, mas falhava no último passe e nas finalizações.

O técnico Wesley Carvalho gastou todas as suas seis substituições para modificar o time, mas ainda assim o Verdão não conseguiu criar chances perigosas contra o gol adversário. Com a vantagem no placar, a Ferrinha apostava no contra-ataque, mas também não balançou mais as redes e a partida terminou mesmo em 1 a 0.