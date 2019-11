Palmeiras perde invencibilidade de 22 partidas no Allianz Parque

Além de culminar na perda da segundo posição para o Santos, a derrota do Palmeiras para o Grêmio quebrou uma marca histórica do clube palestrino em sua casa. O Verdão não perdia dentro do Allianz Parque há nove meses.

O Palmeiras não era superado no estádio desde o último dia 2 de fevereiro, data em que perdeu por 1 a 0 para o Corinthians. Pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o time alvinegro contou com um gol marcado por Danilo Avelar para vencer.

Do revés diante do arquirrival até a derrota para o Tricolor Gaúcho, o Palmeiras enfileirou uma série de cinco empates e 17 vitórias no Allianz Parque. Durante a sequência invicta, o time da casa anotou um total de 39 gols e sofreu seis.

Com a derrota do último domingo, o Verdão estacionou nos 68 pontos e caiu para a terceira colocação, atrás do Santos, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no número de vitórias, o primeiro critério de desempate.

A equipe de Mano Menezes busca retomar a vice-liderança nesta quinta-feira, quando visita o Fluminense, ás 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.