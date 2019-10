Palmeiras perde Deyverson, mas pode ter retorno de Luiz Adriano no clássico

Após dois empates consecutivos, o Palmeiras terá um confronto direto pela segunda posição nesta quarta-feira, quando visita o Santos, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília). Se o Peixe levar a melhor, o Verdão perderá a vice-liderança justamente para o rival.

Suspenso contra o Galo, Mano Menezes volta à beira do gramado, mas não poderá escalar Deyverson. O atacante empurrou o goleiro Cleiton aos 50 minutos do segundo tempo, levou o amarelo e está fora por conta do acúmulo de cartões.

Em contrapartida, Luiz Adriano, que ficou de fora da partida contra os mineiros por conta de uma fadiga muscular, vai voltar às atividades e pode se tornar opção, conforme indicou o auxiliar Sidnei Lobo.

“O Luiz Adriano tem feito a recuperação, ele estava com um incômodo, mas já está melhor. Ele está fazendo transição e ainda está na mão do nosso preparador físico, mas acredito que no próximo treino ele já vai estar disponível”, disse.

Caso Luiz Adriano não tenha condições de atuar, Borja pode seguir como titular. Diante do Galo, o centroavante teve uma atuação apagada, mas tem figurado como segunda opção de Mano Menezes para a posição, vencendo a concorrência de Deyverson.

O Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, três a mais que o Santos e cinco a menos que o líder Flamengo.