Palmeiras parabeniza Mazinho e relembra lances do Campeonato Paulista de 1993

Depois de a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) parabenizar Mazinho pelos 54 anos de idade, foi a vez do Palmeiras de homenagear o ex-jogador. O Verdão foi às redes sociais e, além de desejar um feliz aniversário campeão da Copa do Mundo de 1994, relembrou lances da campanha do Campeonato Paulista de 1993.

“Craque e polivalente, o aniversariante do dia marcou um gol na campanha do título Paulista de 1993 e deu uma assistência perfeita para Evair na histórica final. Feliz aniversário, Mazinho!”, escreveu o clube.

Junto à legenda, o Palmeiras postou vídeos do gol da vitória por 1 a 0 contra o Guarani, pela semifinal da competição estadual, e da assistência para um dos gols de Evair na decisão contra o Corinthians. Com duas vitórias, por 1 a 0 e 4 a 0, o Verdão acabou sendo campeão diante do maior rival.

Revelado pelo Vasco, o ex-jogador foi para a Itália antes de voltar ao Brasil para defender o Palmeiras, clube que ficou até 1994. Em seguida, o meio-campista foi contratado pelo Valencia, onde atuou por duas temporadas antes de começar a defender o Celta de Vigo. Quando voltou ao seu país natal, Mazinho jogou pelo Vitória.