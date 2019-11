Palmeiras não pode perder do Grêmio se quiser quebrar recorde

O Campeonato Brasileiro pode ter o Flamengo campeão já neste final de semana, caso o Palmeiras não vença o Grêmio no domingo. Além disso, uma derrota ainda pode impedir que o Verdão alcance a sua maior pontuação na história dos pontos corridos.

O recorde até agora pertence às campanhas de 2016 e 2018, quando o Verdão ficou com o título e atingiu os 80 pontos. No ano passado, foram 23 vitórias, 11 empates e quatro derrotas. Dois anos antes, o retrospecto da equipe então treinada pelo técnico Cuca foi de 24 vitórias, oito empates e seis derrotas.

Apesar da distância de 12 pontos para o Rubro-Negro, o Palmeiras faz uma de suas melhores campanhas no Brasileirão. Em 2019 o retrospecto é de 19 vitórias, 11 empates e três derrotas, somando 68 pontos com cinco rodadas para o fim da competição. Caso perca no domingo, entretanto, os comandados de Mano Menezes podem, no máximo, igualar a pontuação recorde.

Para superar a marca histórica do clube, o Palmeiras precisa somar mais 13 pontos contra Grêmio (casa), Fluminense (Fora), Flamengo (Casa), Goiás (casa) e Cruzeiro (fora). A equipe de Mano Menezes precisa, no mínimo, empatar uma e vencer quatro dessas partidas, chegando a 81 pontos. Se vencer todos os jogos que restam, o Verdão chega a 83.

Sob o comando do treinador português Jorge Jesus, o Flamengo tem grande chance de estabelecer o recorde de pontuação do Campeonato Brasileiro com 20 clubes, iniciado em 2006. O time rubro-negro já tem 78 pontos, três a menos do que o Corinthians de 2015.

O duelo decisivo do Palmeiras contra o Grêmio acontece neste domingo, às 18h, no Allianz Parque. Como trunfo, o Verdão terá o fato de retornar ao Allianz Parque depois de três jogos longe de sua casa.

