Palmeiras não perde para o Atlético-MG há seis jogos; relembre a última derrota

Neste sábado, o Palmeiras recebe o Atlético-MG, no Allianz Parque, às 16h, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão vem de uma sequência positiva contra a equipe mineira, com seis jogos de invencibilidade. A última vez que o Galo venceu o Alviverde foi em 2016, em São Paulo.

A partida era válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e aconteceu no Allianz Parque, às 11h. O Palmeiras era líder da competição e o Atlético-MG era o oitavo colocado. Jogando em casa para mais de 39 mil pessoas, o Verdão foi derrotado por 1 a 0, com gol de Leandro Donizete. Aos 15 minutos da segunda etapa, Robinho tabelou com Fred e enfiou a bola para o volante, que finalizou de esquerda na saída do goleiro Vágner.

Desde então, o Palmeiras enfrentou o Atlético-MG seis vezes, sendo quatro fora de casa e duas em seus domínios. Em quatro anos, o Verdão venceu duas vezes e empatou quatro jogos. Em 2016, ano que terminou em título brasileiro para o Alviverde, a equipe comandada por Cuca empatou por 1 a 1 na partida de volta, jogando no Independência.

Em 2019, o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 2 a 0, no Mineirão, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão abriu o placar no primeiro tempo, com um belo chute de Bruno Henrique na entrada da área, acertando no ângulo esquerdo. Na segunda etapa, Dudu fez boa jogada pela direita e serviu Bruno Henrique na meia-lua, que novamente finalizou com muita felicidade para fazer o segundo.

No momento, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 46 pontos, três a menos do que o líder Flamengo. Enquanto isso, o Atlético-MG é o décimo colocado, com 30 pontos. Depois de perder seis jogos seguidos na competição, o Galo se recuperou na última rodada ao derrotar o Ceará.