Palmeiras não perde em estreias de Paulista há 25 anos

O Palmeiras está prestes a fazer sua estreia no Campeonato Paulista de 2020. Na quarta-feira, o time entra em campo contra o Ituano, as 19h15 (de Brasília, no Estádio Novelli Júnior, pela primeira rodada do estadual. O torcedor tem motivos para acreditar em um resultado positivo, já que o Verdão não perde em estreias do Paulistão há 25 anos.

Em 1995, a equipe alviverde foi superada pela Portuguesa no jogo que marcou o início do Paulista daquele ano. Desde então, nenhuma derrota. No total, são 14 vitórias e nove empates em 23 edições de estreia contando a partir de 1996 (sendo que 2002 não houve, pela realização do Supercampeonato Paulista e outra fórmula de disputa).

Em 2019, sob o comando de Felipão, o Palmeiras começou o Estadual com um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Red Bull Brasil. O gol da equipe foi marcado por Miguel Borja.

Apesar de invicto nas estreias, o Paulistão ainda é uma pedra no sapato do time, que não vence a competição desde 2008, quando era, inclusive, dirigido por Vanderlei Luxemburgo.

CONFIRA A RELAÇÃO DAS ÚLTIMAS ESTREIAS DO PALMEIRAS:

28.01.1996 – Palmeiras 6×1 Ferroviária (Palestra Italia)

08.02.1997 – São José 1×1 Palmeiras (Martins Pereira)

07.03.1998 – Palmeiras 2×2 Guarani (Pacaembu)

07.03.1999 – Palmeiras 1×1 Santos (Morumbi)

08.03.2000 – Palmeiras 1×1 Guarani (Palestra Italia)

21.01.2001 – Botafogo 3×3 Palmeiras (Santa Cruz)

26.01.2003 – Palmeiras 2×1 Mogi Mirim (Palestra Italia)

21.01.2004 – Palmeiras 5×2 Paulista de Jundiaí (Palestra Italia)

19.01.2005 – Inter de Limeira 3×5 Palmeiras (Major José Levy Sobrinho)

12.01.2006 – Palmeiras 2×1 Ituano (Palestra Italia)

18.01.2007 – Palmeiras 4×2 Paulista de Jundiaí (Palestra Italia)

17.01.2008 – Palmeiras 3×1 Sertãozinho (Arena Barueri)

21.01.2009 – Santo André 0x1 Palmeiras (Santa Cruz)

16.01.2010 – Palmeiras 5×1 Mogi Mirim (Palestra Italia)

15.01.2011 – Palmeiras 0x0 Botafogo (Pacaembu)

22.01.2012 – Bragantino 1×2 Palmeiras (Nabi Abi Chedid)

20.01.2013 – Palmeiras 0x0 Bragantino (Pacaembu)

18.01.2014 – Palmeiras 2×1 Linense (Pacaembu)

31.01.2015 – Palmeiras 3×1 Audax (Allianz Parque)

31.01.2016 – Botafogo 0x2 Palmeiras (Santa Cruz)

05.02.2017 – Palmeiras 1×0 Botafogo (Allianz Parque)

18.01.2018 – Palmeiras 3×1 Santo André (Allianz Parque)

20.01.2019 – Red Bull Brasil 1×1 Palmeiras (Moisés Lucarelli)