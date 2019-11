Palmeiras mira Derby com sexteto descansado, dois fora e uma dúvida

O Palmeiras inicia a preparação em campo para enfrentar o Corinthians na tarde desta sexta-feira. Com o sexteto preservado por Mano Menezes na última rodada descansado, o time alviverde tem dois desfalques certos e ainda não sabe se poderá contar com o centroavante Luiz Adriano.

O goleiro Weverton, os laterais Diogo Barbosa e Marcos Rocha, o zagueiro Vitor Hugo, o volante Bruno Henrique e o meia Gustavo Scarpa não foram relacionados para o duelo contra o Vasco. O atacante Dudu, por sua vez, substituiu Willian aos 14 minutos do segundo tempo em São Januário.

O meia Lucas Lima, advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Vasco, está fora do jogo contra o Corinthians. Assim como o volante Felipe Melo, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por fazer gestos obscenos a torcedores santistas.

Já Luiz Adriano, vitimado por lesão no músculo posterior da coxa direita no clássico contra o Santos, disputado no último dia 9 de outubro, voltou a sentir dores no mesmo local em São Januário. O centroavante ainda passará por exames e depende da liberação do departamento médico para atuar contra o Corinthians.

O Palmeiras treina na Academia de Futebol a partir das 15h30 (de Brasília) desta sexta, apenas com o aquecimento aberto à imprensa. Uma formação provável tem Weverton; Marcos Rocha, Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson (Luiz Adriano).

Com 66 pontos, oito a menos do que o Flamengo, o Palmeiras ocupa o segundo lugar do Campeonato Brasileiro. O clássico contra o Corinthians, válido pela 32ª rodada do torneio nacional, está marcado para as 19 horas (de Brasília) de sábado, no Pacaembu.