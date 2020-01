Palmeiras libera Matheus Fernandes para exames pelo Barcelona

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Algoz do Oeste na noite de quarta-feira, o Palmeiras voltou a trabalhar na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta. O jovem meio-campista Matheus Fernandes, liberado para realizar exames médicos pelo Barcelona, não esteve no centro de treinamento.

O Palmeiras encaminhou a venda de Matheus Fernandes ao time catalão há duas semanas, mas a transferência ainda não foi sacramentada. Os clubes precisam fechar o negócio até sexta-feira, já que a data marca o fechamento da janela nos principais mercados europeus, inclusive na Espanha.

O Palmeiras chegou a um acordo para vender Matheus Fernandes ao Barcelona por 7 milhões de euros (R$ 32 milhões), mais bônus por metas alcançadas. Com a negociação encaminhada, o volante foi preservado na Copa Flórida e nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

A tendência é que, uma vez aprovado nos exames médicos de rotina, Matheus Fernandes tenha sua transferência ao Barcelona enfim oficializada. Contratado pelo Palmeiras após defender o Botafogo, ele chegou com vínculo até dezembro de 2023 e marcou um gol em apenas 12 jogos.

Com sete pontos ganhos, dois a menos que o Santo André, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela quarta rodada do torneio, o time alviverde pega o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid.