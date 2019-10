Palmeiras leva vantagem no retrospecto do confronto contra o Athletico-PR

Neste domingo (20), às 19h (de Brasília), Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Buscando não se distanciar do líder Flamengo, o Verdão tem um trunfo para o duelo contra o Furacão: no histórico do confronto, a vantagem é alviverde.

No retrospecto recente, o Palmeiras venceu cinco vezes e perdeu apenas duas nas últimas sete partidas disputadas, com um aproveitamento de 71,43%. Na história geral, a superioridade do Verdão também é destacável. São 28 vitórias do clube paulista, 17 empates e apenas 11 triunfos dos paranaenses em 56 jogos.

Pelo primeiro turno do Brasileirão deste ano, o duelo, disputado no Allianz Parque, terminou com comemoração palmeirense. Na ocasião, Raphael Veiga, de pênalti, garantiu o 1 a 0 para o Verdão, que ainda estava isolado na liderança da competição nacional.

Os últimos dois reveses da equipe paulista contra os paranaenses foram em 2017, ambos pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, Thiago Heleno marcou e o Athletico venceu por 1 a 0 em São Paulo. Já no segundo turno, Ribamar, Éderson e Sidcley garantiram o triunfo do Furacão pelo placar de 3 a 0 em Curitiba.

Agora, o segundo colocado Palmeiras, que soma 53 pontos, busca o resultado positivo para se aproximar do Flamengo, que tem 61, e manter vivo o sonho do 11º título nacional. Já o Athletico, campeão da Copa do Brasil e já classificado para a Libertadores, tem poucas pretensões na competição.

