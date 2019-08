Palmeiras já vendeu 17 mil ingressos para as quartas da Libertadores

Às 21h30 (de Brasília) da próxima terça-feira (27/08), o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Grêmio, no Estádio do Pacaembu. A duas semanas do confronto válido pelas quartas de final da Copa Libertadores, o clube alviverde já comercializou 17 mil ingressos.

Os bilhetes para o duelo decisivo entre Palmeiras e Grêmio estão à venda desde a manhã da última segunda-feira, apenas para os integrantes do Avanti. A venda segue restrita aos sócios-torcedores até às 10 horas de segunda (19/08), quando começa a comercialização para o público em geral.

Antes de pensar nas quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras participa da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 21 horas deste sábado, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari enfrenta o mesmo Grêmio, em Porto Alegre, sem os suspensos Diogo Barbosa, Felipe Melo e Zé Rafael.

