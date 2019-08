Palmeiras irá apresentar Luiz Adriano nesta quinta-feira

O Palmeiras anunciou, através de sua assessoria de imprensa, a data de apresentação do atacante Luiz Adriano, um dos reforços para a segunda parte da temporada. O jogador irá vestir a camisa do clube e conversar com os jornalistas nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, na Academia de Futebol.

Luiz Adriano assinou contrato com o Palmeiras por quatro temporadas. O atacante de 32 anos passa a integrar um elenco com outras quatro opções para a posição, contando com Deyverson, Borja, Arthur Cabral e Henrique Dourado.

O reforço palmeirense tem uma passagem vitoriosa pelo futebol europeu. No Velho Continente, Luiz Adriano conquistou uma Liga Europa, um Campeonato Russo, uma Supercopa da Itália, uma Supertaça da Rússia, seis Campeonatos Ucranianos, cinco Supertaças da Ucrânia e quatro Taças da Ucrânia.

