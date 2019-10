Palmeiras inicia venda de ingressos para duelo contra o Botafogo, no Pacaembu

Na manhã desta segunda-feira, o Palmeiras abriu a venda ingressos para o confronto contra o Botafogo, no Pacaembu, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 12 de outubro, às 21h.

A partida ocorrerá no Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, em função de shows nos dias 9 e 10 no Allianz Parque, a casa do Verdão.

Os associados do plano sócio-torcedor, o Avanti, terão exclusividade na aquisição das entradas, pelo site (https://socio-palmeiras.futebolcard.com/) até o dia 4, quando abre para o público geral. Os não-sócios podem comprar seu tíquete pelo site https://palmeiras.futebolcard.com/ e nas bilheterias do próprio Pacaembu. Os preços variam de R$ 40 a R$ 180.

Antes de enfrentar os cariocas, o Palmeiras joga diante do seu torcedor contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Brasileirão, ainda no Allianz Parque.

Confira o preço dos ingressos para a partida:

Tobogã – R$ 40,00 (R$ 20,00 meia-entrada)

Arquibancada Laranja – R$ 70,00 (R$ 35,00 meia-entrada)

Arquibancada Verde – R$ 70,00 (R$ 35,00 meia-entrada)

Arquibancada Amarela – R$ 70,00 (R$ 35,00 meia-entrada)

Cadeira Laranja – R$ 100,00 9R$ 50,00 meia-entrada)

Cadeira Descoberta – R$ 160,00 (R$ 80,00 meia-entrada)

Cadeira Coberta Azul – R$ 180,00 (R$ 90,00 meia-entrada)

Arquibancada Lilás (Visitante) – R$ 70,00 (R$ 35,00 meia-entrada)