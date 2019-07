Palmeiras inicia sequência de viagens e jogos como visitante

O Palmeiras se prepara para um longo período longe de casa. Na próxima terça-feira, a equipe inicia uma série de viagens para disputar três jogos em sequência como visitante. O primeiro destino será Porto Alegre.

Na quarta, o Verdão encara o Internacional, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), e o Alviverde tem a vantagem do empate para avançar, já que venceu pelo placar mínimo em São Paulo.

Logo em seguida, a delegação palestrina seguirá direto do Rio Grande do Sul rumo a Fortaleza. No sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o time de Luiz Felipe Scolari encara o Ceará, às 19h, provavelmente com uma formação completamente reserva.

Por fim, a maratona de quilômetros voados leva o Palmeiras a Mendoza, na Argentina. Lá, o Palestra terá seu primeiro duelo com o Godoy Cruz, na terça-feira (23), às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Não está definido ainda se o elenco usado nas partidas fará todas as viagens, ou se o grupo será dividido, uma vez que a partida pelo Brasileirão deverá ter apenas suplentes em campo. Vale lembrar que, pelo torneio nacional, Felipão não perdeu um jogo sequer fora de seus domínios em sua terceira passagem pelo clube.

