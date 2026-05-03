Palmeiras inicia preparação para jogo com Sporting Cristal pela Libertadores

O Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo, na Academia de Futebol, já de olho no compromisso contra o Sporting Cristal-PER, válido pela Libertadores, após o empate por 1 a 1 com o Santos, no sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram por mais tempo no clássico realizaram trabalhos regenerativos no centro de recovery e neurociência do clube. O restante do elenco foi a campo e participou de uma atividade física inicial, seguida por exercícios técnicos em dimensões reduzidas. O atacante Paulinho, que voltou a jogar diante do Santos depois de cirurgia na perna direita, seguiu um cronograma específico com o Núcleo de Saúde e Performance, realizando atividades na parte interna da Academia.

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A delegação alviverde embarca para Lima, no Peru, ainda neste domingo, após o almoço. Na segunda-feira, o grupo faz o último treino antes do jogo, às 16h (horário local), no centro de treinamento da Seleção Peruana.

O duelo contra o Sporting Cristal acontece na terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva. O Palmeiras ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo F da Libertadores, com cinco pontos conquistados — uma vitória e dois empates.

O histórico em solo peruano é positivo para o Verdão. O clube venceu os últimos cinco confrontos disputados no país, diante de Alianza Lima (2018), Melgar (2019), Universitario (2021) e, em 2025, Sporting Cristal e Universitario. O Peru é o segundo país onde o Palmeiras mais atuou fora do Brasil, com 42 partidas, além de ser o local onde mais venceu (28 triunfos) e marcou mais gols como visitante no exterior, com 97 bolas na rede.