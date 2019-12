Palmeiras inclui único gol de Carlos Eduardo entre os mais bonitos de 2019

Carlos Eduardo chegou com expectativa ao Palmeiras em 2019, como esperança de ser uma boa alternativa no ataque. O seu desempenho, entretanto, foi abaixo da crítica em seu primeiro ano no Verdão. Ainda assim, o jogador aparece na lista dos gols mais bonitos da temporada, publicada pelo próprio clube nas redes sociais.

O golaço do atacante, no clássico contra o São Paulo, válido pelo Campeonato Paulista, é o que abre a lista. Na ocasião, Carlos Eduardo tabelou com Dudu na entrada da área e mandou um foguete para vencer Tiago Volpi. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

Top 5 golaços marcados pelo Verdão este ano! E aí, qual foi o mais bonito? 🚀#AvantiPalestra pic.twitter.com/15C766YxVV — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 31, 2019

Curiosamente, este foi o único gol de Carlos Eduardo pelo Palmeiras nos 20 jogos que o jogador fez durante a temporada.

Depois de se destacar pelo Goiás, o atacante se transferiu para o Pyramids, do Egito. Em dezembro de 2018, o Palmeiras desembolsou US$ 6,5 milhões (R$ 25,2 milhões) para contar com o jogador..

Além do gol de Carlos Eduardo, figuram na lista os tentos de Bruno Henrique, contra o Atlético-MG, Gustavo Scarpa, contra o Grêmio, Willian, contra o Internacional, e Dudu, também contra o Atlético-MG.