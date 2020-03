Palmeiras iguala marca negativa de 2018 no Campeonato Paulista

Apesar de estar com uma boa pontuação no Campeonato Paulista, o Palmeiras vive momento de instabilidade no estadual. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo empatou as últimas três partidas da competição e igualou uma marca negativa de 2018.

A última vez que o Palmeiras emendou uma sequência de três jogos sem vitória no Paulistão foi há dois anos. Na ocasião, o Alviverde ficou quatro partidas sem vencer na competição, sendo empates com Linense e Ponte Preta e derrotas para Corinthians e São Caetano.

Naquele ano, o momento irregular do Palmeiras não impediu que a equipe se classificasse na primeira colocação de seu grupo. O Verdão chegou até a final do Paulistão e foi batido pelo Corinthians, que conquistou o título após disputa de pênaltis no Allianz Parque.

Além de não ter triunfado em nenhuma das últimas três partidas do Campeonato Paulista, o Palmeiras tem encontrado dificuldade para balançar as redes. Depois de não marcar contra o Santos, o Verdão até fez um gol contra a Ferroviária, porém voltou a passar em branco neste sábado, contra a Inter de Limeira.

No momento, o Palmeiras é o segundo colocado do grupo B, com 19 pontos, a mesma pontuação do Santo André, que tem uma vitória a mais. Caso a próxima rodada seja mantida, o Verdão terá pela frente o Corinthians, em clássico que está marcado para o domingo da semana que vem, na Arena, às 16h.