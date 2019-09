Palmeiras ignora Fla em disputa pelo título: “Temos que fazer nossa parte”

Três pontos atrás do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem motivos de sobra para acreditar no bicampeonato nacional. Embora reconheça que o time carioca esteja vivendo uma grande fase e seja completamente capaz de se sagrar campeão no fim do ano, o Verdão prefere ignorar o rival para poder surpreendê-lo mais tarde.

“Vamos pensar em parar o Flamengo do Jorge Jesus três rodadas antes do final do segundo turno. Enquanto isso, teremos um enfrentamento paralelo, eles jogando os jogos deles, e nós jogando os nossos”, disse Mano Menezes, que só terá o confronto direto com os rubro-negros na reta final do Campeonato Brasileiro.

“O Flamengo tem jogado um futebol envolvente, admiramos muito como trabalho, mas é o nosso adversário e temos que enfrentá-lo com a nossa maneira, com nosso elenco, e temos capacidade para isso. Cada coisa na sua hora, não temos que ficar olhando para o nosso adversário, muito preocupados com ele. Temos que fazer nossa parte, respeitando o Fortaleza, os próximos adversários”, prosseguiu.

Apesar de recentemente ter perdido por 3 a 0 para o Flamengo, o Palmeiras não se intimida quando o assunto é o futuro novo confronto com o rival. O técnico Mano Menezes, que chegou há poucas semanas, vem implantando uma nova filosofia de jogo e espera que até a 36ª rodada tudo esteja bem diferente.

“O segundo turno tende a ser mais difícil que o primeiro, você passa a jogar por coisas mais objetivas. Quem está embaixo, joga para não ser rebaixado, os jogos são mais dramáticos, começa a definir quem luta pelo título, então é outro momento. Se os resultados podem ser os mesmos do primeiro turno? Vai depender da nossa capacidade de ganhar jogos, uma sequência como foi feita no primeiro turno”, concluiu.