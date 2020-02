Palmeiras homenageia ex-zagueiro Tonhão, que completa 51 anos

O Palmeiras publicou um vídeo em suas redes sociais homenageando o aniversário do ex-zagueiro Tonhão, que faz 51 anos de idade neste domingo, dia 23 de fevereiro.

O jogador defendeu o Verdão de 1988 a 1996, integrando aquele histórico time da Parmalat, e conquistou três Campeonatos Paulistas(1993, 1994, 1996), um Torneio Rio-São Paulo (1993) e dois Campeonatos Brasileiros (1993 e 1994).

Parte de um elenco recheado de estrelas como Edmundo, Evair e Zinho, Tonhão sempre foi muito querido ela torcida pela garra e entrega. Sua identificação com o clube é tão grande, que ele tatuou o escudo do Palmeiras no braço.