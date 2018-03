Palmeiras homenageia César Sampaio por aniversário de 50 anos

Mesmo próximo do início da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, o Palmeiras não esqueceu de exaltar um dos seus grandes ídolos. Através das redes sociais, o time de Palestra Itália homenageou o volante César Sampaio pelo aniversário de 50 anos neste sábado.

“Temos um novo cinquentão! Feliz aniversário, César Sampaio”, exaltou o clube alviverde.

Sampaio defendeu o Palmeiras em duas oportunidades: 1991 a 1994 e 1999 a 2000. Pelo Verdão, atuou em 307 partidas e marcou 24 gols, conquistando o Campeonato Paulista em 1993 e 1994, o Torneio Rio-São Paulo em 1993 e 2000, o Campeonato Brasileiro em 1993 e 1994 e a Copa Libertadores da América em 1999, entre outros títulos.

Curiosamente, Sampaio teve passagens pelos outros três grandes paulistas. Foi revelado no Santos durante o fim dos anos 80, jogou no Corinthians em 2001 e, já no fim da carreira, defendeu o São Paulo em 2004. Contudo, ainda tem total identificação com o Palmeiras pelas conquistas no clube.