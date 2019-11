Palmeiras goleia Santos e fatura Campeonato Paulista Sub-15

Foi de goleada! O Palmeiras recebeu o Santos no Pacaembu e fez um sonoro 5 a 0 para faturar o oitavo título do Campeonato Paulista Sub-15 de sua história na manhã desta quarta-feira. Os rivais haviam empatado por 0 a 0 na ida, na Vila Belmiro, na semana passada.

O primeiro gol veio logo aos seis minutos, de pênalti, com Allan. Pouco tempo depois, aos 15, Giovani ampliou e Wendell fez o terceiro, aos 26. No segundo tempo, Wendell marcou o quarto do Verdão na pequena área, aos oito minutos, enquanto Robert fechou a contagem aos 35. Os artilheiros do time na competição foram Giovani (15 gols), Marcos Eduardo (12) e Wendell (11).

Com esse resultado, a campanha campeã teve 24 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, com 107 gols marcados e somente 21 sofridos. Vale lembrar, também, que o Sub-15 chegou à decisão de forma consecutiva desde 2016 e conquistou os títulos naquele ano, 2017 e agora em 2019. Foi o oitavo título do Palmeiras no Paulista da categoria (anteriormente ainda tiveram os títulos de 1957, 1959, 1960, 1965 e 1985).

O Palmeiras ainda tem mais duas decisões das categorias de base nesta quarta-feira no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Além da primeira final, que culminou com o título do Sub-15 em cima do Santos, o Verdão tem pela frente a final do Sub-17 diante do São Paulo (11h30) e depois, às 16h, o Sub-20 pega o RB Brasil, mas ainda no jogo de ida. A volta acontece no domingo, às 10h, em Bragança Paulista.